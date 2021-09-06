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解放軍19架軍機 飛入台防空識別區

2021-09-06 列印
解放軍19架軍機 飛入台防空識別區
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　　台灣的國防部昨日表示，中國解放軍昨早七時多起，有十九架軍機多次先後飛入台灣西南防空識別區，包括十架殲16戰機、四架蘇30戰機、四架轟6轟炸機，以及一架運8反潛機。

　　台方派戰機升空應對，廣播驅離，地面防空導彈追蹤監控。台方指，解放軍軍機由台海中線以南空域，進入西南防空識別區，多數在防空識別區邊界活動，未近一步深入台方空域。



　　有台媒指，同日波蘭捐贈台灣的四十萬劑AZ疫苗上午六點十四分運抵台灣。

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