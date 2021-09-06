  • 2021年9月6日 星期一
  • 32º
  • 70%
熱門： 食肆消毒液變種病毒謝霆鋒黃翠如

日報新聞 > 中國

台女示愛狂發不雅照　性騷擾教授18年　

2021-09-06 列印
台女示愛狂發不雅照　性騷擾教授18年　
Previous Next

　　台灣發生一宗持續十八年的性騷擾事件。據報，一名男教授報案指，一直被昔日女學生（見圖）性騷擾長達十八年，終忍無可忍下報警求助。沒想到，有關事件已非單一事件，該女生原來更在職場上亦長期性騷擾多位男同事，曾把只穿內衣的裸照寄給自己的上司，因而多次被解僱，目前失業在家。

　　報道指，該女學霸曾課後跟蹤教授並潛入其辦公室盜取其地址，最後其父親讓女兒主動退學，不過該女多年來仍在網上討論區發文公開示愛，公開教授身份，編纂各種虛假情節。最近更狂發自己不雅照片和影片給教授。



　　教授最終忍無可忍，報警處理。據教授稱，被其騷擾的受害人至少有十名男子，包括男同事、男上司，及其主診的心理醫生。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd