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解放軍與多國展國際維和演習

2021-09-07 列印
■國際維和實兵演習上，多國參演官兵莊嚴列隊。 網上圖片
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　　中國解放軍與多國官兵共同展開國際維和實兵演習。據中國軍網報道指，「共同命運-2021」國際維和實兵演習於周一上午在陸軍確山某訓練基地舉行，多國參演官兵莊嚴列隊。

　　報道指，此次是中國軍隊首次組織的國際維和多邊實兵演習，也是首次以聯演形式檢驗維和待命部隊建設成果。除了解放軍外，蒙古、巴基斯坦、泰國等國家都有派官兵參加。



　　演習以「多國維和部隊聯合行動」為課題，旨在響應聯合國「為維和而行動」倡議，服務構建人類命運共同體，推動維和出兵國間務實合作，共同提升維和待命部隊執行任務能力。

　　期間進行了模擬戰場偵察、警戒巡邏、保護平民、應對恐怖襲擊等項目，涵蓋了目前聯合國維和任務的主要行動樣式。

　　據悉，演習分專業分訓、混編聯訓、觀摩演示等三個階段組織，將於九月十五日結束。

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