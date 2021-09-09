深圳賽格大廈恢復營運

早前因多次晃動而需撤走內部人員及暫停營運的深圳福田區的賽格大廈，昨日起恢復營運。據報，深圳賽格大廈經專家組查明，大廈震動的主因是桅桿風致渦激共振，逾月餘現已拆除桅桿。據「深圳發佈」微信公眾號消息，賽格廣場大廈桅杆經過一個多月的施工，桅桿被順利拆除。消息更指，有關方面已按科學程序認定大廈結構安全，有感震動風險已消除。自本月八日起，賽格廣場大廈裙樓及塔樓將全部恢復營運使用。樓高七十五層的深圳賽格大廈在本年五月起劇烈震動，當時一度引起恐慌，致大批樓內人員進行緊急撤離。及後更出現多次震動，最終五月二十一日政府部門封閉大廈，以找出事故原因。賽格大廈拆除桅桿工程耗一個多月完成，工程指揮部稱已按科學程序確認大廈結構安全，震動風險消除，大廈裙樓及塔樓全部可恢復使用。