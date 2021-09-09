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美籍教師造謠「被民警綁架」 遭四川大學解僱逐出境

2021-09-09 列印
艾米麗
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　　四川大學匹茲堡學院的美籍教師艾米麗（Emily Jane O'Dell）因違反當地政府疫情防控規定，以及在境外社交媒體造謠「被中國警察綁架」，和發表種族主義言論。事件引輿論關注後，艾米麗已遭四川大學解僱，並被處以限期（九月二日）出境。報道指，而八月四日警方要求艾米麗出示「四川天府健康通」（四川健康碼）並配合體溫測量。按當時防控政策，如沒有核酸報告，會被勸返，但艾米麗拒出示。

　　據最先處理事件的三位民警說，當時艾米麗心情不俗，還拿著手機拍他們，出於禮貌，民警對着鏡頭笑了笑。當晚艾米麗在境外社交媒體聲稱「被綁架」及「中國政府派出了二十多名警察來」等言論，又描述民警是「女殺人狂」向她發出「恐怖」的微笑，發帖要求美國海軍陸戰隊由「女殺人狂」手上拯救她。言論引發軒然大波。有中國網民認為艾米麗可能是精神失常，因為其言論實在看起來「太癲狂了」。



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