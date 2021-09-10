菲緝毒射殺四中國人 總統：感遺憾

菲律賓緝毒署、警方和海關在周二聯合緝毒，先後在兩處地點起出市價約四十億披索的毒品及槍械，掃毒時更射殺了四名中國毒販。菲總統杜特爾特指：「對他們失去生命感到遺憾」，但強調外國人也要遵守當地的法律。行動在呂宋島中部三描禮士省進行，警方在毒窟起出四支手槍及五百公斤、市價約三十四億披索的安非他命毒品「沙霧」（Shabu），並射殺三名中國福建省和一名來自大馬尼拉奎松市的中國疑犯。此外，又在巴丹省逮捕另外三名涉案中國疑犯，起出市值五億四千四百萬披索的「沙霧」。菲總統杜特爾特周三發表電視講話，稱：「我對他們失去生命感到遺憾。我們不想這樣（射殺中國人）。但我希望這些人的國家要了解，必須遵守我們的法律。」