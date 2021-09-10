國務院五年人權計劃 稱改善少數民族婦孺權益

國務院新聞辦發佈二○二一年至二○二五年的《國家人權行動計劃》，將完善對少數民族、婦女、兒童、老年人及殘疾人等各類特定群體權益的平等保障和特殊保護，其中最明顯就是在招聘中不會再可規定男性優先。《國家人權行動計劃》 的目標是促進全體人民的自由全面共同發展，作為人權事業發展的總目標，積極參與全球人權治理，深度參與聯合國人權機制工作，推動建設更公平公正、合理包容的全球人權治理體系，共同構建人類命運共同體。計劃將完善對少數民族、婦女、兒童、老年人及殘疾人等各類特定群體權益的平等保障和特殊保護；保障公民依法行使選舉權和被選舉權，採取直接選舉和間接選舉相結合的方式，選舉產生全國人民代表大會代表和地方各級人民代表大會代表。