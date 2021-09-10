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台塔江軍艦成軍 可攻擊軍艦軍機

2021-09-10 列印
台塔江軍艦成軍 可攻擊軍艦軍機
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　　台灣的塔江軍艦昨日舉行成軍儀式，台灣的蔡英文總統出席並表示，塔江軍艦具匿蹤及航行穩定性，是台灣海軍隊伍第一艘具備防空能力的小型艦船，相信其加入是如虎添翼。期望台灣自行製造軍艦的政策繼續發展。

　　蔡英文指，塔江艦在不足一年時間內達成作戰測評，並有第二艘快速布雷艇交艇，成績值得肯定，用具體成果打破抹黑和質疑，獲得國際認同，形容是「台灣之光」。



　　塔江艦去年十二月正式下水命名，近期完成海試交付，上月起展開戰術測評，是台灣自行製造軍艦政策的指標軍艦之一，可搭載八枚「雄二亞音速飛彈」、四枚「雄三超音速飛彈」，以及十六枚「海劍二型防空飛彈」，對軍艦與軍機都有攻擊能力。

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