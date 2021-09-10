浙江發現罕見「寄生胎」病例

浙江溫州醫科大學附屬第二醫院近日發現一宗罕見「寄生胎」病例。一名九個月大女嬰因腹內有另一名「嬰兒」，據了解由於其腹部隆起而被家人送院，經檢查後發現是先天性發病率僅五十萬之一的「寄生胎」病例。據內媒報道，現年二十九歲的林女於一個月前，發現小女兒小花（化名）的肚臍處有隆起異狀，摸起來有點硬，遂帶女兒到醫院就診。經檢查後，醫生判斷腫塊為「寄生胎」，隨後便為小花安排手術分離「寄生胎」腫塊。據報，該腫塊直徑約七厘米，表面佈滿如蜘蛛網般的血管，有些血管更連接着小花的器官，吸收其營養。而切片檢查，發現腫塊裏有脊椎骨。據醫生指，林女原懷雙胞胎，但發育初期其中一個胚胎被包入了另一個胚胎中，因而產生寄生胎。