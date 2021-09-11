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中星9B衛星發射 為冬奧提供高質直播

2021-09-11 列印
　　中星9B衛星周四晚（九日）在西昌衛星發射中心成功發射。衛星透過長征三號乙運載火箭升空並進入預定軌道，發射任務成功。據報，中星9B衛星提高直播衛星傳輸性能，可為北京二○二二年冬奧會等大型賽事提供高質量直播。中星9B衛星由中國航天科技集團所屬中國衞通在軌運營管理，預設使用年期為十五年。負責機構指出，中星9B衛星能夠保障全中國通用戶的收視安全，此外特別設計了專門的轉發器，可以開展直播業務支持4K、8K高清視頻節目傳輸。

　　據報，此次任務是長征系列運載火箭的第三百八十八次飛行。





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