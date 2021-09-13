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「燦都」襲台 近六千戶仍停電

2021-09-13 列印
　　超強颱風燦都（台灣譯名「璨樹」）吹襲台灣，預料將向北移動。浙江省氣象台預計，颱風燦都將於周一白天在舟山到寧波一帶沿海登陸或穿過舟山群島。當地為應對颱風，長三角鐵路部門根據颱風變化動態調整列車運行，部份路線將停運。周日早台灣仍有五千九百三十八戶停電未修復；台灣氣象局表示，蘭嶼一度錄得有七米巨浪，台東的海浪也有五米高。

　　浙江由周六深夜開始，已將防颱風應急響應提升至Ⅱ級。受燦都外圍影響，浙南和浙東地區部份出現大雨及暴雨。中國鐵路計劃，周一停運部份路線，包括杭甬高鐵、杭深線寧波至溫州段、金台鐵路全部停運；周一中午十二時至周三十時，蕭甬線普速列車全部停運。



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