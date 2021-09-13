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抬車救人赫見死者是愛女 海南漢當場哭崩

2021-09-13 列印
　　海南省海口市上周三發生越野車與電單車相撞車禍，一名女子被壓在車底，附近居民立即合力抬車救人，沒想到其中一名抬車男子發現被壓車底的死者竟是自己愛女，當場崩潰大哭，其後證實女子已當場死亡。事發在上周三晚上八時許的海南省海口市龍華區龍橋鎮。女死者今年三十五歲。事發前，陳女準備自家早餐店翌日所需的食材，而其父親就散步至該路口，並順便等女兒一起回家。因為看到有人被壓車底就伸出援手，沒想到被撞女子是愛女，當場崩潰大哭。

　　公安交警指，肇事越野車司機張某今年五十三歲，剛考取車牌不足一周，事故原因仍然調查。



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