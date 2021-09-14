湘漢簽「忠誠協議」後出軌 妻成功索償20萬元

近年內地有夫婦及男女朋友都會簽下忠誠協議，指其中一方出軌後對方可以此索賠。邵東市人民法院於九月八日公開一宗女方按「忠誠協議」成功索賠精神損害賠償金二十萬元的案例。據報，湖南邵陽人王少平（代名）和妻子李曉霞（代名）結婚約六年時，王少平寫了一份「保證書」，大意是一旦出軌，自己將賠償李曉霞一百萬元。直到三年後李曉霞發現王少平真的出軌了，兩人於一八年十二月離婚。不過，及後王少平再於翌年，向李曉霞發欠單，表明因其婚內出軌致婚姻破裂，同意賠償她一百萬元。及後，更三次發出「保證書」，保證不再與其他女人來往。最終李曉霞於本年六月起訴王少平，索賠一百萬元，並將王紹平的「保證書」和「欠單」成為法庭上的證據。邵東市人民法院為此案中雙方簽訂的保證和欠單，均屬於夫妻「忠誠協議」的範疇，認可其有效性，但綜合王少平的經濟實力情況，最終判決其支付精神損害賠償金二十萬元。