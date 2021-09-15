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內地首座核電機組 良好狀態延役20年

2021-09-15 列印
■秦山核電廠具備後續安全運行條件。網上圖片
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　　內地首座核電機組秦山核電廠一號機組原本預計今年達到使用年限，國家核安全局表示，一號機組將再延役二十年，運作至二〇四一年七月三十日。內媒引述核電專家指出，秦山核電廠保持在良好狀態，具備後續安全運行的條件。

　　秦山核電廠位於浙江與上海之間的杭州灣，經過不斷擴建，目前秦山核電基地共擁有九台核電機組。當中一號機組於一九九一年啟用，且是中國第一座自行設計、建造和運行管理的三十萬千瓦級壓水堆核電機組，起初設計壽命三十年。



　　澎湃新聞引述世界核能運轉協會（WANO）性能指標表示，去年秦山核電基地八台機組的綜合指數滿分。

　　中國生態環境部官網近日發佈通知，經國家核安全局批准，一號機組運行許可證獲准延續，有效期延續至二〇四一年七月三十日。

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