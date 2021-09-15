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解放軍三艦駛入美經濟海域 美發佈數小時突刪相片

2021-09-15 列印
■美國防部屬下網站上載一張相片，是巴索夫號艦長以無線電與一艘解放軍海軍艦艇對話。 網上圖片
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　　美國軍艦過去多次航經南海與台灣海峽，聲稱要維持自由航行權。中國解放軍近日亦有三艘軍艦駛進美國阿拉斯加的專屬經濟海域內，美國海岸防衞隊全程跟蹤監視，雙方未有發生衝突。不過美國國防部的屬下網站在發佈相關照片數小時後突刪除相片，引起各界關注。

　　隸屬美國國防部的Dvidshub網站於上周日發佈照片，指一支由驅逐艦、補給艦及電子偵察船組成的中國解放軍海軍特遣隊，於八月二十九日及三十日，駛進美國阿拉斯加阿留申群島美國專屬經濟區內，美國海岸防衞隊巴索夫號（Bertholf）及金博爾號（Kimball）分別保持「密切監視」。美方強調，雙方的互動都是安全及專業。



　　《環球網》據美方公佈的圖片，分析圖片中出現的三艘解放軍軍艦，而該文章指照片在發佈數小時後便突然遭刪除，原因不明。

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