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老翁巴士後座大便 司機發現後瞬間崩潰

2021-09-15 列印
　　吉林長春一對老夫妻日前搭乘巴士，老翁因「人有三急」直接在巴士上大便，隨後若無其事繼續乘車，直到巴士司機到達總站，才發現後排座位都是排洩物，讓他瞬間崩潰。

　　據吉林長春九號巴士孫姓司機表示，事發於本月九日下午二點五十分，一對老夫婦上車後，老翁疑因身體不適，竟到車內後排大便，拉完之後二人若無其事地在另一排座位上坐下。



　　由於當日天氣炎熱，車窗都是打開，因此司機沒有發現異樣，而車內乘客也都沒有反映，只是換了位子到前面坐，直到終點站，司機開始打掃，才發現老翁的大便沾得地板、坐墊、握把到處都是。司機瞬間崩潰。

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