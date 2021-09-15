習近平周一先後到國家能源集團榆林化工有限公司米脂縣銀州街道高西溝村，及楊家溝革命舊址考察。
他在榆林化工公司考察時強調，能源產業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路，有利於實現碳達峰、碳中和目標。
習近平指，適應建設人類命運共同體的要求，不觸碰到超出資源、能源、環境的極限，把地球家園呵護好。
疫情持續放緩，加上電子消費券帶旺消費，月餅銷量經過兩年不振之後，今年終於反彈。有逾百年歷史的老餅家指出，今年生意較往年同期增加三成，即使原材料等成本上升三成，也沒有轉嫁到顧客身上；亦有新派品牌表示，月...
2021-09-15
上周三起各大社交媒體傳出恒大旗下投資理財公司「恒大財富」爆煲後，上周五恒大總部深圳卓越後海中心遭來自全國各地的投資者圍堵，他們高呼「恒大還錢！」、「許家印，還我血汗錢！」，除了深圳總部外，上海、成都、...
2021-09-15
周二網上流傳一則消息，指大型零售集團沃爾瑪（Walmart）接受消費者使用虛擬貨幣Litecoin（萊特幣）在該集團旗下網店購物，令Litecoin幣值一度急升，但其後沃爾瑪集團澄清是假消息。 據報，指「沃爾瑪集團認可及接受Litecoin為合法的付款貨幣」的消息，是透過合法的新聞渠道發佈，而且有數個主流新聞網站和通訊社轉發消息。許多讀者和網民都信以為真，也一度刺激Litecoin幣值急升。 一個單位Litecoin兌換價，一度由一百二十五英鎊急升至一百七十英鎊，不過沃爾瑪集團其後澄清，指那則消息是假的。結果Litecoin其後又急插回一百二十八英鎊。 目前涉事那則假消息其...
2021-09-15
大角咀瓏璽臨海而建，樓齡約10年，屬區內較年輕豪宅屋苑。是次為大家推介該項目一個高層放盤，實用面積668方呎，為2房1套設計，裝潢簇新，坐向東南方，望部份新油麻地避風塘一帶海景。 瓏璽位於大角...
2021-09-15
美國最新通脹數據雖有回落跡象，顯示聯儲局短期加息壓力不大，但未能紓緩市場對通脹上升擔憂，美股早段受壓，杜指一度跌近200點。此外，市場關注美國總統拜登的3.5萬億美元預算案是否獲國會青睞，市場預期當中...
2021-09-15
C朗拿度前皇家馬德里隊友賓施馬（圖）和AC米蘭前鋒伊巴謙莫域兩老大發神威。前者於周日西甲大演帽子戲法，助皇馬西甲主場5:2大勝切爾達；伊巴事隔四個月復出即有士哥，助紅黑軍意甲主場2:0勝拉素，一起為歐聯壯行色。
2021-09-14
近年威士忌再度流行，並且獲崇尚生活品味之士垂青。傳統蘇格蘭威士忌以外，美、加、日、台等地的威士忌同樣受歡迎，個別品牌及年份更是大熱。著名品牌的威士忌質量毋庸置疑，然而一些規模較小威士忌蒸餾酒廠出品，同...
2021-09-14
姜濤、柳應廷（Jer）、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），昨日齊齊出席活動，拍照期間，姜濤突然暈倒跌地需攙扶離場。最近忙於拍戲等工作的姜濤，昨日凌晨2點才收工，他亦在社交網發文吐...
2021-09-15
「來港易」計劃由今天起實施，身處廣東省和澳門的非香港居民分別持「粵康碼」或「澳康碼」，入境香港時經轉碼並獲發綠色二維碼，即可獲豁免強制檢疫。這個安排有助陸續恢復中港澳三地人流往來，亦可以視為未來疫情減退後「通關」的試驗。不過，香港目前並無設立「港康碼」，與內地和澳門不配合，盡快準備好「港康碼」基建和適時推行，事不宜遲。 內地「粵康碼」或澳門「澳康碼」的好處，是全面應用在生活層面，只要紀錄出示持有者接觸過傳播鏈或進出過疫情場所，就會由綠轉紅，給予他人警覺，也有助追蹤染疫者和推行隔離防疫。故此，持有者入境後，如果他們曾在內地接觸患者，由於資料已轉往並連結衛生署，港方亦會得悉，大...
2021-09-15
從上周谷草開鑼賽所見，場地一如前季初般偏快，雖然未有導致不利追，但就令1650米不利轉彎蝕三疊，間接削弱了某些後追馬。在此情況未改變之前，谷戰還是較宜以千二米為重心，起碼利走一二疊中前置的模式較穩定，...
2021-09-15