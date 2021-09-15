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習近平陝西榆林考察　強調續發展能源產業

2021-09-15 列印
　　中共總書記、國家主席習近平周一到陝西榆林考察，了解水土流失治理及生態文明建設，以及加強革命舊址保護和利用等情況。另外，周三晚八時習近平會出席於西安舉行的全運會開幕式，並會宣佈運動會開幕。

　　習近平周一先後到國家能源集團榆林化工有限公司米脂縣銀州街道高西溝村，及楊家溝革命舊址考察。



　　他在榆林化工公司考察時強調，能源產業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路，有利於實現碳達峰、碳中和目標。

　　習近平指，適應建設人類命運共同體的要求，不觸碰到超出資源、能源、環境的極限，把地球家園呵護好。

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