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習近平未積極回應峰會？ 拜登：報道不正確

2021-09-16 列印
　　據英國《金融時報》報道，美國總統拜登上周與中國國家主席習近平通話時，曾提出兩人舉行首次的面對面峰會，但習近平未有積極回應，白宮否認報道。

    報道引述數名據稱得悉通話內容的人士報道，美國總統拜登在通話中提出，與中國領導人習近平進行他就任以來首次面對面峰會，但習近平未有積極答應，白宮認為部份原因是新冠疫情，習近平自疫情以來，已經超過六百日沒有離開中國，比二十國集團其他成員國的領導人更長。不過，主因仍然是中美關係陷僵局，習近平的語調雖然不似今年三月中美高層官員對話時般強硬，但再次敦促美方首先要改善對華採取強硬和尖銳的立場。



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