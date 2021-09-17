神舟十二號與天和核心艙成功分離 三太空人今返地球

中國的國家載人飛船神舟十二號，在昨日上午八時五十六分，與天和核心艙成功實施分離。三名航天員聶海勝、劉伯明及湯洪波將在本日返回地球，並於內蒙古東風著陸場降落。三名航天員，聶海勝、劉伯明及湯洪波，在太空站駐留已經九十日，會於本日返回地球。期間他們成功刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄，三人由六月中起順利進駐天和核心艙，期間進行多項太空實驗，更先後兩次出艙。中國載人航天工程辦公室表示，分離前三名航天員乘組在地面科技人員的配合下，已完成空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前工作。聶海勝、劉伯明及湯洪波在撤離前，向地面科技人員和關心支持航天事業的人士，表達感謝和敬意。因應降落地點由內蒙古四子王旗著陸場，改到風勢及溫差都較大的東風著陸場。內地唯一航天搜救隊伍、空中搜救回收分隊五架直升機預先演練。