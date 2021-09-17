內地外賣平台現影子蛋糕店 盜別店相片呃顧客落單

內地外賣行業蓬勃，但外賣平台的監管和質素仍令人存疑。有內媒發現，在外賣平台上出現懷疑影子蛋糕店，不但用「名不副實」的相片去吸引消費者下單，再將定單轉移給距離消費者最近的實體店賺取差價；甚至出現盜用食物相片、營業執照的情況。據悉，類似的情況不止一家。內媒報道引述遼寧黑山王先生與「金冠蛋糕」的個案，指「金冠蛋糕」解釋網上店址不符時，指出，「網上列的是總店位置，分店已於黑山縣開設」，而其蛋糕亦貨不對辦。及後王生向平台和市監局投訴，揭發「金冠蛋糕」位於四川成都的實體店的地址，其實是賣牀上用品。據牀上用品店主表示，自己和「金冠蛋糕」沒有半點關係，沒有申請食品經營許可證，意味着「金冠蛋糕」除了盜用牀上用品店的地址和營業執照外，更涉嫌偽造食品經營許可證。