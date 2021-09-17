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暴力推跌賣菜老婦 江蘇城管拘留15日罰1000元

2021-09-17 列印
■內媒引述知情人士，老人並非專門在此處擺攤賣菜。網上圖片
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　　內地城管暴力執法的事件又再發生，最新曝光的一宗發生於江蘇南通州，有片段拍攝到城管人員將賣菜的老婦人重重摔在地下，但事後警方只行政拘留涉事的城管十五日和罰款一千元人民幣（下同，約一千二百港元），更引起網民的憤怒。事件發生於九月十五日清晨五時許，地點是南通開發區小海街道海尚家園小區沿街附近，城管驅趕一名賣菜老婦時，將婦人桿秤折斷扔掉，又單手將老婦拎起重重甩在地，老人一度想爬起來未果。而內媒引述附近居民稱，此前也發生過執法人員掰斷桿秤的事件。

　　南通市公安局翌日凌晨發報，指經查證後，該吳姓城管在管理流動攤販的過程中，故意損毀財物和故意傷害他人身體，決定予以行政拘留十五日並處罰款一千元。判罰令網民不滿，認為未能起阻嚇作用。



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