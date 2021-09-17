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七省高考改革 取消文理分科

2021-09-17 列印
■「新高考」改革方案，採用「3+1+2」模式。新華社
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　　中國多省近日再提出高中學科改革方案，甘肅、吉林、安徽、江西、貴州、廣西、黑龍江等七個省份周三公佈「新高考」改革方案，預計在本年秋季入學的高一學生中開始實施，三年後完成。高中改革可為學生提供十二種選科組合，比以往的二種，大大增加了彈性。內地《經濟觀察報》報道，新改革方案各省提出不分文理，考生總成績由前三門統一高考科目成績和後三門選擇性科目的成績組成，滿分七百五十分，同時全國採用統一考卷。

　　官方指出，新模式可讓學生可根據個人愛好、興趣、特長和心儀學校的收生條件去選修。廣東、江蘇等個別省份近年也曾陸續實施相關改革，卻因師資不足等因素先後停止。



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