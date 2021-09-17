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習近平出席上合組織峰會 商阿富汗問題

2021-09-17 列印
　　國家主席習近平將於本日在北京以視像方式，出席上海合作組織成員國峰會。據新華社指，預料峰會焦點議題，為上合組織觀察員國的阿富汗在塔利班重新掌權後的形勢。另有報道指，會上或宣佈啟動接納伊朗成為上合組織第九個成員國的程序。據悉，本年為上合組織成立二十周年，中國、俄羅斯、印度、塔吉克和哈薩克等八個成員國，日前開展為期半個月的聯合反恐軍事演習。

　　另外，習近平周三更至解放軍的駐陝西部隊視察，強調要聚焦備戰打仗，加快創新發展，全面提升履行使命任務能力，要求官兵「為建設世界一流軍隊、建設航天強國作出更大貢獻。」



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