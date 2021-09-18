  • 2021年9月18日 星期六
  • 30º
  • 81%
熱門： 選委會神舟十二號衞世輝鍾培生壽福鋼

日報新聞 > 中國

疑犯妻發照片辯護 指阿里女員工「勾引」丈夫

2021-09-18 列印
■張妻指周女在飯局上勾引張男，故意趴在張男的腿上。網上圖片
Previous Next

　　中國科企阿里巴巴一名周姓女員工，八月時訴說難逃公司「陪酒文化」陋習，指控在一場公司飯局中遭到上司與客戶的輪流猥褻與性侵。事件再有新進展，近日涉案客戶的家屬發放一張女員工在飯局上醉倒的照片，批評是女員工「勾引在先」。不過此辯護愈描愈黑，更多內地網友相信，周女的確墮入「陪酒文化」的陋習，慘遭猥褻。

　　據報，涉嫌強制猥褻罪的張姓男客戶其家屬出示一張照片，張妻指控周女在飯局上勾引張男，故意趴在張男的腿上；而張男的姐夫引述張男指，是周女主動致電張男邀約，而張男帶著一盒安全套及早餐到其下榻的酒店，並大概待了一個半小時。據姐夫引述，帶到酒店的安全套並沒有拆開，張男稱與周女僅「肢體接觸」。不過，家屬為張男的辯護，惹來反效果，更多的內地網友相信，周女的確墮入「陪酒文化」的陋習，慘遭猥褻。還有網友質疑：「如果想證明周女投懷送抱，不是應該拍到清晰正面照？」



　　目前張姓客戶被控涉嫌強制猥褻罪，遭繼續羈押。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd