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恒大汽車市值蒸發逾6000億

2021-09-18 列印
　　受母公司中國恒大公告影響，恒大汽車近日連續遭遇暴跌。恒大周一發佈公告稱，預期九月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。至周四恒大汽車收盤下跌百分之十一點三一，報三蚊五毫三仙港元，市值跌至三百四十四億八千萬港元。距離其本年二月巔峰市值相比已蒸發超過六千億港元。

　　在二○一九年，恒大集團董事局主席許家印 （見圖）曾明確在恒大新能源汽車全球戰略合作夥伴峰會上提出了恒大造車的路子，表示要把能買的核心技術都買過來，買不過來的就全方面合作。此番豪言壯語，在近日恒大陷入財困下又被網民拿出來揶揄。



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