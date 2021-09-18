在二○一九年，恒大集團董事局主席許家印 （見圖）曾明確在恒大新能源汽車全球戰略合作夥伴峰會上提出了恒大造車的路子，表示要把能買的核心技術都買過來，買不過來的就全方面合作。此番豪言壯語，在近日恒大陷入財困下又被網民拿出來揶揄。
恒大汽車市值蒸發逾6000億
在二○一九年，恒大集團董事局主席許家印 （見圖）曾明確在恒大新能源汽車全球戰略合作夥伴峰會上提出了恒大造車的路子，表示要把能買的核心技術都買過來，買不過來的就全方面合作。此番豪言壯語，在近日恒大陷入財困下又被網民拿出來揶揄。
食肆生意料增25% 水上樂園爆滿 食玩慶中秋 市道勁反彈
下周二便是中秋佳節，疫情持續受控，加上消費券帶動，市民都選擇外出慶祝。有餐飲業代表指節日生意理想，訂座率有八至九成，整體生意可望增長兩成五；蘭桂坊更指不論大小餐廳，預約早已爆滿。佳節玩樂當然不能缺少，...
2021-09-18
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上合會議提堅定制度自信 習近平：不接受師爺般說教
國家主席習近平下午在北京以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會會議，並發表講話，呼籲上合組織成員國要堅定制度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理...
2021-09-18
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澳轉投英美 潛艇合約「泡湯」 法防長怒斥被美背後捅刀
美英協助澳洲打造核潛艇艦隊，令法國因而失去替澳洲興建核潛艇的合約。法國為此震怒，形容猶如「被人在背後捅了一刀」，怒批拜登政府行為與特朗普政府無異；隨後更宣佈取消一場美法同盟慶祝以示不滿。法國國防部長帕...
2021-09-18
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城市花園享維港煙花海景
港島東屋苑向來是中產家庭熱門考慮地區，其中北角城市花園甚具規模，臨海而建，配套齊全。是次精選屋苑一個複式放盤，實用面積1216方呎，三房一套設計，大廳裝潢雅致，陳設有品味，一室採光度高，賣點是對正維港...
2021-09-18
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港股反彈252點 全周仍瀉1285點
港股止瀉，主要靠科技股發力回升，重上24800點後全日大部份時間於該水平爭持，尾市受富時50指數換馬推升大市成交下，以全日高位收市，報24920點，彈252點，惟全周計恒指仍累跌4.9%或1285點。...
2021-09-18
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城主保衞戰 迪布尼 爭「聖」防後浪
奇雲迪布尼一直是曼城中場核心，惟六月尾踏入而立之年，持續受到傷患困擾，隊中地位還被新星菲爾科頓，以及新隊友基亞利殊威脅。這名比利時國腳英超休戰三輪後，周中歐聯復出擔正熱身，今晚聯賽地頭迎戰修咸頓，揚言要比以往更落力證明領袖身份不變，可望領軍奏捷開讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now622台今晚10:00直播） 過去五季英超三度成為助攻王的迪布尼，今年一月起飽受傷患困擾，去季所有戰線最後三十二場僅出場十八次，錄得七球三助攻。他今季首輪聯賽作客0:1不敵熱刺後備上陣後，又因為足踝受傷缺陣之後三輪，直到周中歐聯主場6:3炒RB萊比錫復出，正選披甲七十一分鐘錄得關鍵傳球、過人和搶斷各...
2021-09-18
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新GoPro｜GoPro HERO10宣傳片釋出 9.16發布講到明是A New Era
今日科技界真係忙到甩轆！半夜睇完Apple發布會，今日又有小米全球新品發布會，連GoPro都參一腳，搶先釋出GoPro HERO10宣傳片，在明日發布前先曝光，吸引大家眼球！>> 按此即看
2021-09-15
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過磅又爆口水戰 鍾培生忽然咆吼 林作零反應
林作和鍾培生今日進行拳賽，二人昨日在過磅儀式上都表示好有信心，鍾培生提出如首回合未能K.O.他就加碼100萬，又說母親怕他打得林作太傷，連日為他守齋誦經。而在合照時，鍾培生突然握拳咆吼，但身旁的林作就...
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好好過日子——安逸必須貪圖
一九九一年搬到現在的住處，不知不覺就住了三十年。 如果看着身邊的事物變化，比如對面商場裏的舖子開了又關，關了又開，又比如剛搬來的時候，鄰居家的孩子剛剛出生，現在在電梯裏碰到，已經都可以為人父母了。在這樣的情形下，才覺得時光流逝。但如果不留意這些，只顧着自己過日子，每天上樓下樓，出街歸家，對時光沒有太多留意，突然被人提起說你已經在這一幢大廈住了三十年了，心裏會怦地跳一下，覺得似水流年，日子不知是如何散落到這三十年的時光河流之中。 這就覺得時間過得飛快了。 其實香港像我這樣一個住處住幾十年的人很多，住慣了一個地方，樣樣順手順腳，便也不想動了。這當然也跟性格有關，只要能夠好好過日...
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馬場浮世繪——葛威法下年接任羅迪普工作
以法國為基地的阿加汗牧場日前宣布，將委任練馬師葛威法，接替將在今年結束時退休的羅迪普，在位於古維厄的Aiglemont私人訓練中心的馬匹訓練工作。 葛威法為高多芬的Flying Start賽馬課程畢業生，然後在Darley賽事中心工作四年後，轉任羅迪普的馬房任副練馬師，他在二○一一年正式獲練馬師牌照。去年他贏出四場一級賽，包括憑「看著我」贏出羅斯齊爾德大賽，今年葛威法暫時贏出四十九場頭馬。雖然他將成為阿加汗在法國的主任練馬師，但他在尚蒂伊的馬房仍會維持運作。 馬場浮世繪
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