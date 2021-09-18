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王毅籲周邊國家 幫助阿富汗

2021-09-18 列印
　　中國國務委員兼外長王毅周四於塔吉克首都杜尚別（Dushanbe），與俄羅斯、伊朗、巴基斯坦外長舉行阿富汗問題四國外長非正式會議，討論阿富汗問題。及後再應約會見印度外長蘇傑生，商議中印邊境問題。中國外交部發文指，王毅會上表示，中、俄、伊朗、巴基斯坦作為阿富汗的重要鄰國和區內有影響力的國家有必要加強溝通協作，為促進阿富汗局勢平穩過渡發揮建設性作用。

　　王毅對涉阿富汗問題協調合作向其餘三國提出五項建議，就共同「敦促美國切實履約擔責」，其餘四項則包括對阿富汗開展接觸引導、防範安全風險外溢、推動各方形成援助阿富汗合力、幫助阿富汗融入地區合作。



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