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澳擬租用潛艇應急 應對中國威脅

2021-09-21 列印
　　澳洲傳媒周一報道，美、英協助澳洲建造核潛艇艦隊預計二○四○年始開始服役，澳洲將先向盟國租用多艘潛艇，因應中國軍事威脅。近日在閩南某海域，中國解放軍正在野外駐訓的第七十三集團軍某旅合成一營組織渡海登陸演練，相關的影片在網上曝光。

　　《澳洲金融評論報》報道指，澳洲面對中國急速軍事擴張，核動力潛艇艦隊要等到二○四○年始陸續建成，為填補空窗期，將先以租用潛艇方式，確保擁有足夠國防實力。據報，澳洲可能會租用美國洛杉磯級攻擊潛艇。



　　另外，中國解放軍組織渡海登陸演練的影片可見，兩棲裝甲分隊接到命令後，迅速衝擊目標；偵察分隊引導火力分隊以壓制；前沿裝甲分隊終成功抵灘登陸，並奪佔高地。

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