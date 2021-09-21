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台灣未婚率破四成 加劇人口老化危機

2021-09-21 列印
台灣未婚率破四成 加劇人口老化危機
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　　據台灣最新公佈的人口普查結果顯示，去年底二十五歲至四十四歲的未婚率達百分之四十三點二；另外，人口負增長情況持續，今年首五個月死亡人數高於出生人數，加劇少子化危機。

　　台灣行政院公佈十年一次的人口普查，其中最令人關注的是，去年底二十五歲至四十四歲未婚率達百分之四十三點二，換句話說，適婚人口中有三百零一萬人未婚。而台灣的未婚率的數字每次人口普查都會上升，二○一○年做的調查顯示，適婚年齡的未婚率是三成七八，而今次則是首次衝破四成，再創新高。



　　不婚不生導致去年人口首度負成長。踏入本年後，人口負成長情況更嚴重，或會加劇台灣的少子化危機。

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