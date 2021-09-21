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台自製潛艇 傳採購零件受阻

2021-09-21 列印
台自製潛艇 傳採購零件受阻
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　　台灣自主研發潛艇傳出零件採購受阻，影響後續施工。軍方消息人士反指，傳聞是外行人的說法，並強調軍方採購各項潛艇主要裝備時，已跟對方簽約，保證相關零件的供應，而目前完全沒有遇到缺乏零件的問題。

　　台媒昨日報道，據行政院送交立法院的施政報告提到，台製潛艇的原型將於本年十一月安放龍骨。不過知情人士指，計劃臨非常嚴重的樽頸，主因是內地用外交施壓，甚至中企直接入股令供應受阻，而台灣也沒有潛艇設計和製造的經驗。



　　不過外傳工程初期受僱的南韓技術顧問，未經南韓政府同意上任，且擔心被德國原廠懷疑洩密，從而影響南韓國產「島山安昌浩號」潛艦的製造成國家罪人，故拒台方聘任。

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