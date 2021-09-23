  • 2021年9月23日 星期四
  • 27º
  • 94%
熱門： AI換臉中秋葵涌地產商六合彩

日報新聞 > 中國

江蘇政法委原書記王立科 被指破壞政治生態遭雙開

2021-09-23 列印
■中共江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，一直在公安系統任職。網上圖片
Previous Next

　　中紀委官媒昨日公佈，去年主動投案的中共江蘇省委原常委、政法委原書記王立科因嚴重違紀違法問題，已被立案審查並遭雙開處分。中紀委通報指，王立科從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實，政治上毫無原則，參與在黨內搞團夥，為謀求個人職務晉升大搞政治投機、攀附貼靠。

　　通報還說，他在組織函詢時不如實說明問題，賣官鬻爵，「嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態」，肆無忌憚大搞權錢交易，非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」等。



　　通報表示，經中央批准，決定給予王立科開除黨籍、公職處分（即雙開處分），收繳違紀違法所得，並移交檢察機關審查起訴。據報，王立科去年十月落馬，中紀委稱他主動投案。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd