北京環球影城 遊人玩過山車傷頸椎

先後已有多人受傷
有內媒引述專家指衝擊力過大有可能導致頸椎損傷。北京環球影城對此未有回應。據內媒「人民日報人民文旅」的微博報道，多名旅客曾在北京環球影城乘坐「變形金剛霸天虎過山車」後出現頸椎疼痛，有人到醫院檢查證實頸椎移位，質疑設施對乘客保護不足。內媒「中華網」官方微博引述四川大學華西醫院骨科副主任、脊柱外科主任劉浩教授表示：「如果前仰、後仰時受到的力量過大，再加上本身肌肉力量不是很強，會出現這種情況。」他又指如果在乘坐過山車時坐姿不合適，同時又突然加速，可能會導致頸椎過伸性損傷。
中秋佳節剛過，估不到市民迎月、賞月和追月後，目擊「水中撈月」奇景。放置在觀塘海濱外的巨型「月亮」裝置，昨早遇強風，固定的繩纜斷裂，被吹埋岸，碰上石頭漏氣，變扁平浮在海面。主辦機構就事件致歉，即時派人將...
2021-09-24
北京環球影城開業後負面新聞多多，包括票價被批評太貴、園內一樽礦泉水索價十元、垃圾桶又不足致滿地垃圾。近日，更有多位旅客在網上反映乘坐北京環球影城的過山車後，發生頸椎移位。 先後已有多人受傷 ...
2021-09-24
世界衞生組織警告，空氣污染每年導致七百萬人早死，嚴重威脅人類健康。世衞周三為此發表新的空氣質量指南，收緊了空氣質素的標準。這是世衞十六年來首度收緊其空氣質量指南（air quality guideli...
2021-09-24
據《星島地產網》報道，屋苑頻錄減價成交，世紀21奇豐分行高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城42座頂層戶，面積284方呎，兩房一廳間隔，原叫價618萬，減價40萬，獲買家以578萬承接，呎價20352元...
2021-09-24
美國經濟數據較預期遜色，減輕提早收水憂慮，加上中國恒大(3333)或獲國家出手協助重組，事件露出曙光，爆發金融危機的機會減少，美股周四早段顯著上升。杜指曾升553點，至34811點，升幅1.62%。標...
2021-09-24
拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基周二獲頒上季歐洲金靴獎，強調德甲每季較英超、西甲和意甲少四輪，故每仗都要保持高效率才有機會衞冕。此子今季聯賽五戰已有七球進帳，今晚造訪包尾大幡格雷特霍夫勢繼續數胡，助拜仁取大捷為下周中歐聯對基輔戴拿模壯行色，讓球主客和讓三球「客勝」照去馬。（香港時間周六凌晨2:30開賽） 羅拔仔上季以四十一球，刷新德國名宿轟炸機梅拿保持四十九年的德甲單季入球紀錄，更加贏得歐洲金靴獎。周二領獎後，他揚言不會停下腳步，深明要衞冕必須每一場都要保持高入球效率，今晚作客包尾的格雷特霍夫勢盡情攻門，領軍大勝。 五輪入七球弗到漏 這名三十三歲波蘭前鋒矢言：「德甲較英超、西...
2021-09-24
各位譚仔雲南米線粉絲注意！Deliveroo戶戶送做緊譚仔米線外賣優惠呀，大家只要透過Deliveroo叫譚仔美食滿$200，全單就可以享有7折優惠，即係至少平$60，真無好抵！ 記住是由今...
2021-09-22
MIRROR正副隊長Lokman和Anson Kong（AK）最近首度推出合唱歌《虎道門》，兩人都話由創作到拍MV都超好玩，好想再有下次。不過講到最恨合作隊友，Lokman竟然自認私心話想同Alton...
2021-09-24
外展打針隊入社區為市民注射疫苗，明顯提升了整體接種率，加上派送小優惠，大大刺激了長者的接種意欲。由於這種兩條腿谷針路線證明有效，當局必須持之以恆，並且加以優化，讓偏低的長者接種率回頭上升。 繼政府新冠疫苗外展隊早前到樂富商場為市民打針，並派發一包米，受市民歡迎，尤其是長者，反映部份長者並非怕打針，而是原先須預約並按時到指定場所打針的安排，對長者而言太過麻煩，部份人也不懂得預約，於是遲遲未有意欲去打針。自政府派外展打針隊入社區，才發現移船就磡，大大方便長者，原來他們是願意打針的。 派米安排亦令不少長者樂於打針，反映部份長者並非不想參加各式各樣的谷針大抽獎，但礙於他們不懂如何上...
2021-09-24
今季首場級際賽慶典盃周日舉行，方嘉柏派出「達心星」和「川河尊駒」出戰這場田草千四米三級賽，練者直言兩駒均能跑入前列，如其中一匹獲勝就最好，但季內主要目標是向國際賽日進發。方嘉柏說︰「『川河尊駒』預計要到十一月、十二月時才會達至巔峰狀態。至於『達心星』正漸入佳境，今仗應有力一爭，如有幸運之神眷顧更有望奪冠。」 馬場浮世繪
2021-09-24