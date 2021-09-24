  • 2021年9月24日 星期五
  • 29º
  • 79%
熱門： iPhone宣誓打針優惠市建局陶傑

日報新聞 > 中國

北京環球影城 遊人玩過山車傷頸椎

2021-09-24 列印
■多名旅客曾在北京環球影城乘坐「變形金剛霸天虎過山車」後，出現頸椎疼痛。
Previous Next

　　北京環球影城開業後負面新聞多多，包括票價被批評太貴、園內一樽礦泉水索價十元、垃圾桶又不足致滿地垃圾。近日，更有多位旅客在網上反映乘坐北京環球影城的過山車後，發生頸椎移位。

先後已有多人受傷



         　　有內媒引述專家指衝擊力過大有可能導致頸椎損傷。北京環球影城對此未有回應。據內媒「人民日報人民文旅」的微博報道，多名旅客曾在北京環球影城乘坐「變形金剛霸天虎過山車」後出現頸椎疼痛，有人到醫院檢查證實頸椎移位，質疑設施對乘客保護不足。內媒「中華網」官方微博引述四川大學華西醫院骨科副主任、脊柱外科主任劉浩教授表示：「如果前仰、後仰時受到的力量過大，再加上本身肌肉力量不是很強，會出現這種情況。」他又指如果在乘坐過山車時坐姿不合適，同時又突然加速，可能會導致頸椎過伸性損傷。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd