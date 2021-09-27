北京環球影城員工 影遊客裙底被捕

北京環球影城疑發生員工偷拍女遊客裙底事件，有網民稱已當場報警拉人，涉事男子被警方行政拘留十日。環球影城方面，無確認是否涉其員工，但給予被拍者可免費再遊玩的補償，受害人表明，已不想再去環球影城，望園方回應偷拍男子是否其員工，並公開道歉。環球影城暫未回應。一位網名為「我不愛吃肉啊meat」的網民鹿女（化名）表示，上周四她和幾個朋友在北京環球影城觀看花車巡遊期間，疑似被一名男工作人員掀裙底偷拍，同行朋友發現後報警，男子聞聲欲逃竄，但被截住，安保人員也隨即趕到。鹿女稱，民警到場搜身時，發現其身上有環球影城的工作證，他也承認是返夜班的，其手機裏還有多張環球影城女遊人的裙底照，認為並不是初犯。