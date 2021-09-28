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江蘇車貼「日本731部隊」標誌 交警：人車都已扣查

2021-09-28 列印
■中國江蘇南通市有一輛私家車，日前被發現車身塗着「必勝 日本總軍區731部隊」字樣招搖過市。 網上圖片
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　　中國江蘇南通市有一輛私家車日前被發現車身上塗着「必勝 日本總軍區731部隊」字樣招搖過市，遭網民舉報和譴責。據內媒周一報道，南通交警已將車主和車輛扣查，後續處理情況將公開通報。從微博上流傳的兩段有關影片可見，塗着「日本總軍區731部隊」字樣 的日本品牌私家車，被網民發現舉報，並被交警攔下的過程，其間更發現該車車門處還貼着一面小小的美國國旗。 事件引發網民熱議，一位網民評論稱：「確實有病，還病得不輕」。不過，亦有網民質疑違法了哪一條法例，有網民回稱：「尋釁滋事，擾亂公共秩序。」





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