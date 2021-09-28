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吉林一號高分02D衛星 酒泉火箭搭載成功升空

2021-09-28 列印
■快舟一號甲固體運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，以「一箭一星」方式，將吉林一號高分02D衛星送入預定軌道。新華社
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　　中國酒泉衛星發射中心昨日下午用快舟一號甲運載火箭，成功將吉林一號高分02D衛星發射升空。據報，這次是以「一箭一星」方式將該衛星升空。新華社報道，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。而該次任務更是快舟一號甲運載火箭的第十一次飛行。

　　吉林一號高分02D衛星是高分辨率光學遙感衛星，將為中國國土資源監測、礦產資源開發、智慧城市建設、林業資源普查、生態環境監測、公共應急衛生等領域提供遙感數據服務。執行此次發射任務的快舟一號甲火箭（遙四箭），是一款小型固體運載火箭，具備國際通用接口，主要為三百公斤級低軌小衛星提供發射服務，具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備周期短、保障需求少、發射成本低等特點。





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