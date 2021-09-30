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囚禁性侵少女24天 湘五旬漢被處決

2021-09-30 列印
　　湖南湘西土家族苗族自治州中級人民法院周二依法將罪犯龍喜和驗明正身，押赴刑場執行死刑。

　　案情指，二○一九年二月十三日，當時五十六歲的龍喜和駕車，搭載「搭順風車」的阿蓮（化名），他生歹念將其鎖上鐵鏈囚禁在自家地下室長達二十餘天，期間以槍殺、電擊等方式恐嚇，多次強行與其發生性關係。阿蓮在暗格內度過二十四日後，終被警方救出。



　　翌年三月十九日，湘西中院以龍喜和犯強姦罪與非法持有槍支等罪，判處死刑。龍喜和不服上訴，後被駁回。

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