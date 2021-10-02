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「十．一」長假展開 北京街頭超熱鬧

2021-10-02 列印
■北京遊客必到的前門大街十分熱鬧。網上圖片
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　　內地十．一國慶長假開始，一連七天假期，但部份地區仍有本土疫情，有居民響應政府呼籲，原地度長假；亦有遊客到北京出觀看升國旗儀式，並順便到新開幕主題樂園遊玩。國慶一連七日黃金周展開，據報向來是遊客必到的前門大街十分熱鬧，有上海遊客同家人來玩七天。

　　有上海遊客表示：「一個是國慶節，帶她來看看首都故宮、長城這些，我們中國最悠久的傳統。」而另一名上海小朋友稱：「我最想去那個環球影城，因為我想去那邊玩哈利波特那個地方。」同時由於內地本土疫情未清零，有人響應國家呼籲，留在北京度假。結果北京街頭非常熱鬧。有內地大型旅遊平台指，今年全國旅客以本地周邊遊為主。不過，預訂國慶景區門票較去年同期增長超過三成，周邊酒店訂房亦高於去年同期。中國疾控中心發佈健康提示，指國慶假期曾到外省旅遊的人，假期後應自我觀察十四天，旅行期間亦應全程佩戴口罩。





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