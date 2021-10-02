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花蓮清拆中酒店倒塌 鐵騎士險遭活埋

2021-10-02 列印
花蓮清拆中酒店倒塌 鐵騎士險遭活埋
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　　台灣花蓮縣正在清拆中的酒店「漫波假期飯店」，昨日下午發生倒塌事故，整棟破舊大樓向馬路方向倒塌，橫臥路中心。當場壓毀多部臨時停在路邊的車輛，據台媒指，目前警消仍在現場，以生命探測儀搜索是否有人受困。據當地民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，事發時整座大樓不到一秒鐘就整棟倒下。一度有傳有人路過。

　　不過，據網上流傳在大樓倒塌時急煞車司機的行車紀錄器可見，前方的機車騎士在樓倒的一刻驚險閃過。台媒引述警方消息指，透過監視器影像，了解在飯店倒塌時，他已經騎過去，並未受傷。



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