﻿孔雀腿腳被綁樹枝上 瀋陽園區：保障遊客安全

許多內地市民趁國慶黃金周出遊，但有人到遼寧瀋陽「瀋陽鳥島景區」遊玩時，發現有四隻孔雀被綁在樹枝上，其中一隻腳已腫，於是拍下影片，並向景區反映。景區其後道歉，並立即將孔雀鬆綁。有瀋陽鳥島景區的遊客發現，有四隻孔雀在樹上一動不動，心生好奇，仔細一望，原來這兩隻白色孔雀、兩隻彩色孔雀均被人將腿腳綁在樹枝上，無法動彈，其中一隻白孔雀還因掙扎，懸吊在樹上，腳已被勒腫了。遊客看不過眼，向景區工作人員反映，結果工作人員只將白孔雀解下，其他三隻依舊被綁在樹枝上。景區其後回應指，孔雀本來就有站在樹枝的習性，自身可安穩地站立，之所以在腳上綁繩，是出於對遊客安全的考慮。景區續指，該幾隻是新馴化的孔雀，考慮到國慶假期遊客多，遊客挑逗、餵食時孔雀難免會受到一些驚嚇，從而攻擊遊客，強調沒想到會對孔雀造成不好影響。