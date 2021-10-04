台灣的國防安全研究院學者舒孝煌相信解放軍的舉動除軍事威懾意味，亦旨在練兵，進行長程飛行訓練，驗證武器及通信系統的可靠度。他相信，解放軍未來將出動更多不同機型的軍機抵近台灣，包括具有電戰攻擊能力的殲16D戰機，模擬攻擊台灣防空系統的軟硬件。
解放軍派39架軍機 進入台西南領空
台灣的國防安全研究院學者舒孝煌相信解放軍的舉動除軍事威懾意味，亦旨在練兵，進行長程飛行訓練，驗證武器及通信系統的可靠度。他相信，解放軍未來將出動更多不同機型的軍機抵近台灣，包括具有電戰攻擊能力的殲16D戰機，模擬攻擊台灣防空系統的軟硬件。
僱主求助月達百宗 外傭博炒激增跳工掠賠償
疫情下，外傭難以來港，供不應求，本地完約和斷約外傭搶手。有無良外傭博炒掠水，屈完舊僱主賠償，再覓新僱主留港。有關注外傭組織指，近一年來每月平均收到一百宗僱主求助，指外傭表現惡劣，以求跳槽兼補償。有僱主...
2021-10-04
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以省內周邊遊及中短線為主 內地6.5億人次出遊回到疫前水平
內地國慶「十一」七日黃金周展開，全國多個熱門旅遊景點人山人海。旅遊業界預測，國慶期間，內地旅遊人數達六點五億人次，恢復至二○一九年疫情前約八成水平，而出遊以省內周邊遊及中短途為主。 內地媒體引述內地大...
2021-10-04
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Twitter帳號被封殺 特朗普促法院頒令重啟
美國前總統特朗普採取法律行動，要求佛羅里達州聯邦法官頒令，強逼科網公司 Twitter 恢復他的帳號。Twitter 是於今年一月初華盛頓發生衝擊國會山莊的暴亂後，封殺特朗普的帳號，禁止他利用 Twi...
2021-10-04
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星凱‧堤岸開三房示範單位
今周率先開放三房示範單位及上載樓書的火炭星凱‧堤岸，毗鄰港鐵火炭站而建，發展商中洲方面指項目於下周初公佈首批價單，將不少於267伙。 中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，「星凱‧堤岸有機會於下周初公佈首批...
2021-10-02
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內地掀監管風暴 外圍因素困擾 港股短期表現料反覆
內地監管風暴蔓延至各行各業，加上市場關注美國聯儲局或提早「收水」、美國債務等問題拖累美股表現，恒指上周四收跌0.3%，報24575點，第三季則大跌4252點或約15%。市場人士預料，受內地政策、美國債...
2021-10-04
- 港股挫318點 險守二萬四關
- 攜程扭虧轉賺七億人幣
- 內地整治虛幣 比特幣插5%
- 美經濟數據遜色 減提早收水憂慮 恒大露曙光 杜指升506點
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
- 傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍
- 惠譽削內地增長預測 料人行再降準
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致歉巴塞 嘲諷高文 愛恨分明
馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯於周六西甲終向舊主巴塞隆拿復仇，主場交出入球助攻各一，率牀單軍贏2:0。這位三十四歲射手士哥後先雙手合十向看台上巴塞球迷道歉，其後便做出一個打電話的手勢，疑似嘲諷上季以一通電話通知自己離隊的客隊主帥朗奴高文。蘇亞雷斯賽外更解釋：「手勢是獻給還在使用那部電話的人。」 蘇亞雷斯上季由巴塞轉投馬體會，不過兩隊於上屆聯賽兩次交手中，蘇亞雷斯於首循環牀單軍贏1:0先因感染新冠肺炎缺陣，次循環終可上陣卻悶和0:0。故他周六終可向舊東家報仇，先助攻湯馬士林馬打開紀錄，自己及後亦有一球進帳，助球隊贈巴塞兩蛋，他喜言：「這場勝仗很特別。」 阿蘇：這場勝利太特別...
2021-10-04
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潮人潮事｜BE@RBRICK藝術家聯乘展 全球限量一隻成焦點
受到各界潮流人士追捧的BE@RBRICK，經常與不同範疇品牌推出聯乘產品，每次一推出便成為市場搶購焦點。很多明星名人也是BE@RBRICK收藏家，大家紛紛在網上分享照片，令BE@RBRICK在潮物界名...
2021-09-29
- 新車開售│Volvo XC60升級版添聯網功能 改配Google系統
- 怪獸與牠們的產地│麥斯米克森取代強尼戴普 第3集上映有期
- 食物中毒｜統計顯示 秋季較炎夏更易令人忽略食物飲食安全
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死過翻生 增肥100磅再開Show 張偉文仲唱到唔想靠社福
4年前，「靚聲王」張偉文受腰椎毛病困擾體重急跌至100磅，瘦到驚現「筷子腳」。好彩患難見真情，得好友方俊悉心照顧，家陣長肉至200磅逐漸回復狀態，今年尾及明年初仲會開3場個唱，他笑晒報喜：「冇得唱歌等...
2021-10-04
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社論——打擊外傭博炒 助僱主解困
菲印兩地新冠疫情不散，傭工應聘來港，受檢疫影響，變得困難，也令本港外傭荒變本加厲，僱主慨歎缺人照料家中老少，影響正常生活。請到外傭的家庭也面對另一問題，有部份無良外傭不斷跳槽，一是找自己喜歡的家庭，二是每次被炒可獲一個月代通知金兼回國機票，變成愈多次「被解僱」，愈為自己增加收入，何樂而不為。這種畸型現象，困擾不少家庭，當局必須研究遏止方法。 有關注外傭組織的統計發現，近一年來每月平均收到一百名僱主投訴，指外傭涉博炒，不少個案顯示外傭不但工作表現差，態度又惡劣，甚至疏於照顧長者，更有無良外傭涉出手打人、玩失蹤，種種行為，無非刺激僱主炒魷，以求轉工，同時取得一個月補薪等，如她們...
2021-10-04
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馬場浮世繪——妙發靈機贏短途馬錦標
日本中山競馬場昨午舉行第五十五屆短途馬錦標，在這場千二米國際一級賽事中，兩匹三歲參戰馬之一「妙發靈機」被捧成熱門，在福永祐一胯下起步後，先守在前領馬後面的好位，入直路發力出頭後，一直力壓由李慕華策騎的「拉丁城市」奪標。 「妙發靈機」在香港是三點三倍大熱門，在日本則是五點二倍次熱。香港馬會昨日轉播短途馬錦標賽馬日的其中七場賽事，總投注額為兩億六千五百三十一萬元。 馬場浮世繪
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