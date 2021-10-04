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解放軍派39架軍機 進入台西南領空

2021-10-04 列印
　　台灣的防衞部門表示，解放軍前日派出三十九架軍機，進入台灣西南空域，是有紀錄以來單日最多架次。防衞部門表示，解放軍日間派出十四架殲16、四架蘇30，及兩架運8反潛機，到夜間派出十二架殲16、六架蘇30及一架空警500進入台灣西南空域，台灣當局派出空中巡邏兵力應對及廣播驅離，部署防空飛彈追蹤監控。此外，解放軍在十月一日，亦出動三十八架飛機，進入台灣西南空域。

　　台灣的國防安全研究院學者舒孝煌相信解放軍的舉動除軍事威懾意味，亦旨在練兵，進行長程飛行訓練，驗證武器及通信系統的可靠度。他相信，解放軍未來將出動更多不同機型的軍機抵近台灣，包括具有電戰攻擊能力的殲16D戰機，模擬攻擊台灣防空系統的軟硬件。



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