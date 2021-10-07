拜登：已與習近平討論台議題 雙方同意遵守「台灣協議」

中國解放軍截至本月五日為止，五天內已派一百五十架次軍機進入台灣的防空識別區。美國總統拜登於當地時間五日表示，他已與中國國家主席習近平就台灣議題進行交談，雙方同意遵守「台灣協議」。 不過，有台媒補充，白宮稍後澄清，拜登指的談話是指雙方過去的一次溝通，並非有新通話。拜登於白宮回應有關台灣問題時，指「我和習近平談過台灣議題，我們同意……我們將遵守台灣協議。我們明確表明，我不認為他會做出逾越遵守協議的任何事。」不過，他並未詳述甚麼是「台灣協議」。有台媒形容，這是拜登首次對中國軍機來台的回應。法媒「世界報」周一報道分析近日北京軍機頻繁進入台灣的防空識別區原因，指法國參議院代表團周二訪台，並將與台灣的總統蔡英文會面的舉動，亦是引發北京憤怒的原因之一。由法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的跨黨派議員訪問團，昨早六時三十分抵台，預計逗留至十一日，不過，對於會不會參加「雙十」的典禮，就眾說紛紜。