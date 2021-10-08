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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 中國

楊潔篪晤沙利文 雙方同意加強合作

2021-10-08 列印
　　中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周三與美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方的聲明均提及彼此要加強合作。美國官員透露，兩國原則上同意，兩國元首將在年底前舉行視像會晤。中方尚無評論或回應。

　　白宮發佈新聞摘要，拜登政府的資深官員亦對部份媒體作背景簡報時，透露拜習可能舉行線上峰會的訊息。 綜合外媒引述資深官員說法，拜登已數年未見習近平，若能和習近平見面將是好事，拜登上月與習近平通話時，也提及會面美方期待促成兩人會晤，「即便只能透過視像會面。」央視新聞較早前報道，楊潔篪與沙利文的會面。指雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見，形容會晤有建設性。雙方同意加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。





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