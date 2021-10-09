山西汾河壩決口重新合龍

據運城市政府指，目前沿河四個鎮共摸排出風險點村莊十一處撤離七個村四千三百多人，沿河二十七村低窪地帶的群眾已全部轉移到高處，所有的風險點均逐一制定了具體的方案和應對措施。
當地部門更指，臨汾市蒲縣山體滑坡導致四人遇難，呂梁市因災死亡一人。另外，平遙古城城牆局部坍塌約二十五米，搶修程序已啟動。目前，平遙已清理脫落地表的夯土、磚塊，並對險情段牆體進行遮蓋和應急處理，防止二次坍塌。
早前報道指出，當局已轉移撤離群眾一萬七千六百三十一人，全縣十個臨時集中安置點已安置一千八百餘人。
在熱帶風暴「獅子山」與東北季候風共同影響下，香港昨日狂風暴雨，天文台在昨凌晨四時起發出三號風球，但由於返學返工時段仍是黃雨，大批學生要在風雨下狼狽濕透返學。不少家長埋怨天文台沒提早發紅雨，亦有議員指天...
2021-10-09
國家主席習近平周五與日本首相岸田文雄通電話。這是岸田本月接任日本首相以來，雙方首次交談，亦是中日兩國領導人時隔逾一年的首次電話會談。據報，在通話中提及多項議題，包括妥善處理台灣等敏感議題。同時雙方都認為此次對話十分及時、重要，同意繼續通過各種方式保持互動溝通，為兩國關係正確發展指引方向。 習近平指出，中日要認真吸取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。 習近平強調，中日是近鄰，維護和發展中日友好合作關係，符合...
2021-10-09
挪威諾貝爾委員會將本年度諾貝爾和平獎頒發給菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）、俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。評委會讚揚他們：「努力捍衞言論自由，而這是民主和持久和平的先決條件」。他們將共同獲得一千萬瑞典克朗（約八百八十六萬港元）。 挪威諾貝爾委員會相信，言論自由和信息自由有助於確保公眾知情權。這些權利是民主和防止戰爭及衝突的重要先決條件。 諾貝爾和平獎委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）指出，蕾莎和穆拉托夫分別在菲律賓和俄羅斯為言論自由而勇敢奮鬥；同時，他們在民主和新聞自由面臨日益不...
2021-10-09
會德豐旗下的藍田KOKO HILLS發展項目，第2期KOKO RESERVE以三房或以上的大戶作主打，項目僅設82個單位，發展商日前更推出28伙三、四房大宅於10月10日起招標。 會德豐地產常務董事黃...
2021-10-09
恒指承接美股升勢高開363點，見25064點，創逾三周高，但已是全日高位，受累美國十年期債息亞洲時段曾升至1.6厘，港股升幅隨即收窄，25000關得而復失，於中午收市前曾跌106點，見全日低位2459...
2021-10-09
譚美阿巴謙今夏被車路士賣到羅馬後，各賽事十戰交出四球三助攻，表現不退反進。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭作客弱旅安道爾，領隊修夫基鑑於當地人造草球場質素甚差，勢遣副選出戰，這名二十四歲射手有望率三獅大勝，證明本身自強不息，讓球主客和讓四球「客勝」照捧作過關膽。 盧卡古今夏回歸藍獅，令阿巴謙被賣到首都狼，幸而於新東家和新帥摩連奴一拍即合，所有戰線十場獨取四球三助攻，表現叫人眼前一亮。他矢言要自強不息：「我選擇外流是覺得自己要勇於接受挑戰，這樣才能繼續進步。」 串蘇格蘭烏克蘭齊取捷 傳統魚腩安道爾的人造草主場質素為人詬病，為免主將受傷，有傳修夫基今晚大有機會派副選出...
2021-10-09
這是Kim Jones為品牌主理的第二個成衣系列，滿載他對品牌未來的想像。的士高年代的華麗氣派，藉時尚角度彰顯現代格調，讓鎂光燈聚焦於女性多元而強勢的新造型上。 系列從時裝插畫師Antonio Lo...
2021-10-07
麥大力（Derek）去年參加《衝上雲霄大選》奪冠入行，未夠一年他已參與過不少節目，除了主持明珠台《港生活．港享受》，最近亦有參與劇集 《廉政狙擊》，覺得主持和演戲一樣好玩兼夠挑戰性，但中英混血兒的他完...
2021-10-09
一年一度的「典亞藝博」在會展中心開鑼，由於疫情的緣故，外地參展商入境有限制，上海畫廊「松蔭藝術」的好朋友潘敦也來不了，便將參展作品——董橋兄、鄭培凱兄和我的字畫——託付給藝博主辦人黑國強，在他的寶號「研木得益」中張掛。「研木得益」經營古董家具，張掛的字畫跟古董家具很是合襯，意趣盎然。 開幕那天下午得閒，便過去看看。腳傷未瘉，不敢到處亂走，便在黑先生處拉了一把幾百萬的明朝太師椅坐下。明朝工匠手藝卓越，用料精絕，太師椅線條流暢，扶手靠背的設計特別照顧人體坐姿，令人坐上去通體舒泰，顧盼生姿，愈坐愈安樂，於是賴着不動，只管跟往來的熟人揮手招呼。 場中朋友見我走路緩慢，都來關心相問，...
2021-10-09
騎師田泰安上周三策騎「優悠皇」墮馬受傷，前日下午騎者已出院返回宿舍休息。昨晨已見田泰安在晨課露面，並策騎「翡翠綠」等駒試泥閘，他在課後表示，現時除了肩膊等處仍有酸痛外，身體已大致無恙，稍後將接受物理治療，希望周日能以最佳狀態復出策騎。 另一方面，過往有騎師身體不適或受傷，如果在之後的賽日仍宣布策騎上陣，馬會都設有後備騎師，可是近季已較少作出此項安排，因為如果設有後備騎師的場次有馬退出，並有馬補上，該駒便不能易配此名後備騎師上陣，這樣有可能會影響其上陣機會，加上目前現役騎師數目充足，所以馬會近季已較少設定後備騎師。 馬場浮世繪
2021-10-09