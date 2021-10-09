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山西汾河壩決口重新合龍

2021-10-09 列印
　　山西運城受近日連續降雨和上游汾河來水影響，汾河運城段迎來近四十年最大洪峰。據新華社消息，位於新絳縣橋東村附近的汾河北段堤壩周四下午約五時左右發生決口（見圖），決口長度近二十米。山西省相關部門確認，至昨日下午已重新合龍。

　　據運城市政府指，目前沿河四個鎮共摸排出風險點村莊十一處撤離七個村四千三百多人，沿河二十七村低窪地帶的群眾已全部轉移到高處，所有的風險點均逐一制定了具體的方案和應對措施。



　　當地部門更指，臨汾市蒲縣山體滑坡導致四人遇難，呂梁市因災死亡一人。另外，平遙古城城牆局部坍塌約二十五米，搶修程序已啟動。目前，平遙已清理脫落地表的夯土、磚塊，並對險情段牆體進行遮蓋和應急處理，防止二次坍塌。

　　早前報道指出，當局已轉移撤離群眾一萬七千六百三十一人，全縣十個臨時集中安置點已安置一千八百餘人。



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