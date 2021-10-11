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津巴布韋中資民企爆炸 八死包括六中國籍員工

2021-10-11 列印
　　津巴布韋一間中資民營冶煉企業有氧氣瓶爆炸，造成八人死亡，當中包括六名中國籍員工，另有一名中國員工重傷。據報，中國駐津巴布韋大使館高度重視相關處置工作，並已派員到場協調工作。而涉事企業目前已停產，正配合津警方調查事故原因。

　　根據中國駐津巴布韋大使館公佈，涉事中資民營冶煉企業是發生氧氣瓶爆炸事故，造成中國籍員工六人死亡、一人重傷，以及兩名津巴布韋籍員工死亡。而使館方已協調中國援津醫療隊全面參與傷員救治，目前受傷人員情況較為穩定。



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