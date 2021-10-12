  • 2021年10月12日 星期二
  • 25º
  • 63%
熱門： 圓規林婉儀八達通董建華天文台

日報新聞 > 中國

《人民日報》：「限遊令」仍存漏洞 促遊戲企業負社會責任

2021-10-12 列印
　　中央實施限遊令，但內媒《人民日報》時評指，仍有人租賣帳號以繞過監管。敦促遊戲企業必須積極履行社會責任，加強監管租賣遊戲帳號亂象，以堵塞漏洞。更呼籲需家庭、學校、企業及管理部門等群策群力。

　　據統計，去年中國遊戲市場實際銷售收入達二千七百八十六億八千七百萬元，遊戲用戶數量達六億六千五百萬人。時評更指責，在一段時間內，有些遊戲企業一味追求經濟效益，對未成年人消費監管不嚴。對此，網民紛紛留言指，家長的角色亦很重要；亦有人舉報「大學生們更是重災區」。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd