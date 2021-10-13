  • 2021年10月13日 星期三
  • 27º
  • 89%
熱門： 圓規八號風球天文台的士水警殉職

日報新聞 > 中國

遼寧大媽組團 練「哈哈大笑」通便

2021-10-13 列印
　　遼寧盤錦近日有大媽組團在公園鍛煉「哈哈大笑」，相關影片在網上流傳，引發網民爭議。據影片，組織者曹女士表示，參與者每天在公園笑十五到二十分鐘，能治療便秘、頸椎病、甚至治療抑鬱症。她解釋，參與者每天早上訓練一小時十分鐘，笑只是其中一個部份，共分為叫性、全身拍打、把經絡疏通後便大笑，其後會做運動及唱歌。曹女士又引述專家指，大笑一分鐘等於跑步機上跑四十五分鐘，形容跑步鍛煉心肺功能，大笑則是全身鍛煉，不用一周，便能將便秘治好。但有網民批評：「大早上很擾民，我附近公園就有這麼一群人，我都不敢開窗戶，多少次被驚醒。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd