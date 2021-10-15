李克強視察佛山發電廠 強調確保人民溫暖過冬

總理李克強到佛山視察發電廠，強調會確保電力供應。中國國家發改委周三表示，將今冬明春能源安全穩定供應，人民溫暖過冬，但高耗能行業將繼續面臨限電。總理李克強表示：「我們國家正在工業化、現代化，沒有電行嗎？電是工業化城鎮化的動脈、命脈。我們最近也在多方採取辦法，多措並舉，保煤電供應。」李克強亦視察電器集團美的工廠，指製造業是用電大戶，已要求發電廠保證製造業電力供應，令民生生活用品不受影響。當局亦要求礦商增加煤炭供應，允許它們在年度配額用完之後繼續滿負荷生產。李克強領導的國務院上周表示，中國將把市場交易電價浮動幅度從基準上下一成擴大至兩成。他更在廣交會開幕式上發表講話稱，中國正多措並舉應對包括能源、電力供應緊張在內的挑戰和困難，特別是運用市場化措施，保證今冬明春供電的安全。