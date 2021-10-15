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中俄聯合軍演　 中方派萬噸級驅逐艦參演

2021-10-15 列印
　　中俄海軍在俄羅斯彼得大帝灣附近海域進行本年的中俄「海上聯合」系列軍事演習。據報主題將圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等項目，中方首次派出萬噸級驅逐艦出國參演。

　　報道指，今次解放軍陣容鼎盛，將派出來自東部、南部、北部戰區海軍，包括導彈驅逐艦「南昌艦」、「昆明艦」，導彈護衞艦「濱州艦」、「柳州艦」、「東平湖」號綜合補給艦，以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。據早前的中國官媒央視新聞指，萬噸的導彈驅逐艦「南昌艦」是中國一艘首次實現防空反導一體化，並可以垂發導彈發射的驅逐艦。



　　「海上聯合——2021」軍演，是中俄「海上聯合」系列的軍事演習。自二○一二年首次舉行「海上聯合」系列軍演以來，已形成常態化機制。

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