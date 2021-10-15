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外交部：中國續參與 新冠病毒全球科學溯源

2021-10-15 列印
外交部：中國續參與 新冠病毒全球科學溯源
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　　法新社向北京外交部問及，如果世衛組織提名新的科學家團隊要求來中國進行調查，中國會不會同意？北京外交部發言人趙立堅（圖）指，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

　　趙立堅更指，中方注意到世界衛生組織官網公佈了新型病原體起源國際科學諮詢小組成員遴選情況。中方一貫主張，病毒溯源是嚴肅複雜的科學問題，應當堅持由科學家合作開展研究。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。



　　據趙立堅指，世衛組織提名新的科學家團隊，中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。



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