習近平提加強對高收入規範調節 擴中等收入群體規模

新華社報道指，習近平總書記在中央財經委員會第十次會議上指出，「共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕」。而求是雜誌將於本日發表習近平總書記，題為《扎實推動共同富裕》的文章，指「共同富裕」的總思路是，在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係。據報，文章指出，第一是提高發展的平衡性、協調性、包容性。第二要着力擴大中等收入群體規模。第三是促進基本公共服務均等化。第四要加強對高收入的規範和調節。第五要促進人民精神生活共同富裕。第六是促進農民農村共同富裕。同時文章補充，共同富裕是全體人民共同富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義。文中指，不是所有人都同時富裕，也不是各地同時達到一個富裕水準，不同人群不僅實現富裕的程度有高有低，時間上也有先有後，不可能齊頭並進。這是一個在動態中向前發展的過程，要持續推動，不斷取得成效。