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微軟擬今年關閉 LinkedIn中國版網站

2021-10-16 列印
微軟擬今年關閉 LinkedIn中國版網站
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　　美國微軟指北京加強網絡規管，計劃今年稍後關閉旗下社交平台LinkedIn、領英在中國的網站。有外媒報道指，象徵「美國社交網站從此完全退出中國」。不過，領英中國隨即澄清只是調整戰略，今後會繼續服務中國用戶。

　　據微軟決定，本年稍後時間會關閉領英中國版網站。微軟認為，北京要求遵守的規管愈來愈多，營運環境比以往更具挑戰。領英中國在內地微博帖文，強調微軟將關閉中國服務的說法不實。領英中國總裁陸堅向會員發出公開信，指為了更好服務中國用戶，協助僱主找到理想人選，決定改變營運戰略。今年內推出全新產品及服務，包括推出求職程式InJobs，但不包括領英分享帖文等功能。



　　據內媒早前報道指，內地網絡監管機構在三月曾要求領英加強規範網站內容；兩個月後又指領英、微軟搜查網站Bing及其他程式不當蒐集及使用數據。

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